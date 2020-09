De gezondheidstoestand van de Russische oppositieleider Alexei Navalny is nog steeds ernstig, maar het gaat wel iets beter met hem. Dat heeft het Charité-ziekenhuis in Berlijn, waar de 44-jarige Rus wordt behandeld, vrijdag bekendgemaakt.

Het ziekenhuis meldde maandag dat in Navalny's lichaam een zogeheten cholinesteraseremmende stof is gevonden. Dat zou duiden op een zenuwgif. Nu wordt meegedeeld dat er enige verbetering is opgetreden in de symptomen die door de vergiftiging zijn ontstaan.

De oppositieleider, een vooraanstaande criticus van president Vladimir Poetin, blijft de komende tijd op de intensive care. Daar wordt hij in kunstmatige coma gehouden en zit hij aan een beademingsapparaat.

Vanwege de ernst van Navalny's vergiftiging is nog niet te zeggen wat de gevolgen voor zijn gezondheid op lange termijn zullen zijn, aldus het ziekenhuis. Welke stof hij precies in zijn lichaam heeft, is momenteel niet bekend. Dat wordt nog onderzocht.

Ziekte Navalny werd eerst in Rusland behandeld

Navalny ligt sinds zaterdag in het academische ziekenhuis in Berlijn. Hij werd hier vanuit Rusland overgebracht. In eerste instantie werd hij behandeld in de Siberische stad Omsk. Daar maakte Navalny's vlucht een voorzorgslanding toen hij plotseling ernstig ziek werd.

De Russische artsen, die niet door Navalny's familie werden vertrouwd, weerspreken dat de oppositieleider is vergiftigd. Het openbaar ministerie in Rusland meldde donderdag dat er geen aanwijzingen zijn dat er een misdrijf tegen Navalny is gepleegd.