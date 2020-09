De Japanse premier Shinzo Abe (65) treedt af vanwege gezondheidsproblemen, maakt hij vrijdag bekend. Abe lijdt aan de chronische ziekte colitis ulcerosa, een hardnekkige ontsteking van de darmen.

Premier Abe heeft zijn excuses aangeboden aan Japanners voor het "niet vervullen van zijn plichten". Met zijn aftreden wil hij voorkomen dat zijn gezondheid in de weg gaat staan bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Over zijn mogelijke opvolger wilde Abe vrijdag niks loslaten. Wel zei hij dat de volgende premier zich moet blijven inzetten voor de strijd tegen het coronavirus.

Geruchten over zijn aftreden deden de laatste weken de ronde, nadat Abe twee keer het ziekenhuis bezocht in enkele weken tijd. De Japanse aandelenmarkt ging onderuit na berichtgeving van Japanse media eerder op vrijdag.

Het is de tweede keer dat Abe aftreedt. In 2006 werd hij verkozen tot de jongste Japanse premier ooit, maar een jaar later stopte hij vanwege een gebrek aan steun en vertrouwen vanuit het parlement. Echter kan het zijn dat zijn gezondheid ook een achterliggende reden was: daags na zijn aftreden werd hij opgenomen in het ziekenhuis.

De bijna 66-jarige Abe werd in 2012 opnieuw verkozen tot premier en bekleedde het ambt sindsdien. Een dergelijke tweede termijn in Japan komt bijna niet voor. Eind 2019 werd hij officieel de langstzittende Japanse premier in de historie van het land.

Abe slaagde er niet in om zijn plannen te verwezenlijken

Bij zijn aantreden beloofde Abe economische hervormingen en grote staatsinvesteringen, maar plannen kwamen nooit echt van de grond door wederom een broze publieke opinie. Wel kwam er een uitgebreider budget en een grotere rol voor het leger.

In recente maanden kwam Abe opnieuw onder vuur te liggen vanwege de aanpak van het coronavirus. Volgens persbureau Reuters is de steun voor de premier gedaald tot het laagste punt in al zijn termijnen als premier.