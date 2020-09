De orkaan Laura die donderdagochtend (Nederlandse tijd) de Amerikaanse kust bereikte heeft tot nu toe aan zeker zes mensen het leven gekost, meldt CNN. Laura bracht wel minder schade aan dan vooraf was voorspeld, maar desondanks waarschuwen de autoriteiten dat de storm gevaarlijk blijft.

In de Amerikaanse staat Louisiana kwamen donderdag zeker vier mensen, onder wie een veertienjarig meisje, om het leven door omvallende bomen. Daarnaast verdronk een man toen zijn boot zonk en een andere man kwam om het leven door koolmonoxidevergiftiging, veroorzaakt door de storm. Ook brak door de orkaan een grote brand uit in een chemische fabriek in de buurt van de stad Lake Charles. Niemand raakte daarbij gewond.

"Dit was de meest krachtige storm die ooit in Louisiana aan land is gekomen. Laura veroorzaakt nog steeds schade en levensbedreigende omstandigheden", zei de gouverneur van de zuidelijke staat, John Bel Edwards, donderdag op een persconferentie.

Het duurt waarschijnlijk dagen voordat de complete schade in beeld is gebracht. Zeker is wel dat donderdagmiddag (lokale tijd) nog minstens 867.000 huizen en bedrijven in de staten Louisiana, Texas en Arkansas zonder stroom zaten. Bewoners waren eerder al opgeroepen te evacueren, maar niet iedereen gaf gehoor aan die oproep.

Volgens Edwards lijkt de meeste schade op dit moment te zijn veroorzaakt door de wind, in plaats van door de stormvloed. Op veel plekken zijn daken en muren beschadigd geraakt. Ook zijn veel bomen omgevallen en lantaarnpalen en straatnaamborden beschadigd. Veel wegen zijn daarnaast overstroomd.

Laura is afgezwakt tot tropische storm

Op het moment dat Laura aan land kwam in Louisiana was het een orkaan van de vierde categorie en werden maximale windsnelheden van 241 kilometer per uur gemeten. Eenmaal aan land zwakte de orkaan af tot een tropische storm.

Inmiddels trekt Laura over de staat Arkansas. De gouverneur van de staat, Asa Hutchinson, heeft bewoners opgeroepen alert te zijn op het weer. "Het gevaar komt zonder twijfel in de komende 24 uur", zegt hij. "We gaan overstromingen en harde wind ervaren."