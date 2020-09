Zittend president Donald Trump heeft donderdagavond (lokale tijd) formeel het kandidaatschap voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen namens de Republikeinse Partij geaccepteerd. Trump noemde de aankomende verkiezingen in zijn acceptatiespeech op de slotavond van de Republikeinse Nationale Conventie "de belangrijkste verkiezingen in de geschiedenis van de Verenigde Staten".

Amerikanen moeten kiezen tussen "het behouden van de Amerikaanse droom en een socialistische agenda", aldus de president in de tuin van het Witte Huis. De Amerikaanse president sprak zeventig minuten lang.

Trump werd maandag al formeel herkozen tot presidentskandidaat door de Republikeinse Partij. Hij kreeg tijdens de partijconventie in de stad Charlotte, in de staat North Carolina, de meeste stemmen van de afgevaardigden van de Republikeinse Partij. Het was al bekend dat Trump opnieuw mee zou doen aan de verkiezingen. Tijdens de Nationale Conventie wordt de kandidaat echter traditiegetrouw officieel gekozen, zo ook in het geval van zittende presidenten.

Volgens Trump zal de Democratische kandidaat Joe Biden er als president voor zorgen dat banen naar het buitenland verdwijnen en zal China veel macht krijgen in de VS. Trump beloofde in zijn acceptatiespeech tarieven op te leggen aan bedrijven die de VS verlaten. Ook beschuldigde hij zijn tegenstander ervan de financiering voor de politie in te willen trekken. Biden heeft meerdere keren expliciet aangegeven dit niet te willen.

De zittend president beloofde de Amerikaanse economie te zullen herstellen. "Als ik herkozen word, zal het beste nog komen", aldus Trump. Ook beloofde hij het coronavirus te verslaan. Het aantal besmettingen met het COVID-19-virus in de VS neemt op dit moment echter dagelijks nog met tienduizenden toe.

Trump sprak maandag ook al tijdens conventie

Maandag hield Trump al onaangekondigd een toespraak in Charlotte, waarin hij onder meer kritiek uitte op de Democratische Partij en de media.

Trump beschuldigde de Democraten ervan met hun aandringen op stemmen per post "het coronavirus te gebruiken om de verkiezingen te stelen", een herhaling van zijn bewering dat stemmen per post fraudegevoelig is. Hiervoor ontbreekt echter bewijs.

Tijdens de verkiezingen op 3 november neemt Trump het op tegen Biden, die zijn nominatie vorige week officieel accepteerde tijdens de conventie van de Democratische Partij. Zijn vicepresidentskandidaat is senator Kamala Harris. Trump doet mee met Mike Pence, zijn huidige vicepresident.