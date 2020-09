De zeventienjarige jongen die woensdag werd opgepakt vanwege een fatale schietpartij in de Amerikaanse stad Kenosha, wordt aangeklaagd voor onder meer moord. De schietpartij vond plaats tijdens de onrust die ontstond na de arrestatie van Jacob Blake.

De tiener was dinsdagavond aanwezig tijdens de onlusten in Kenosha, in de staat Wisconsin. De gewapende jongen zei tegen een aanwezige journalist dat het "zijn taak was om de gebouwen in de stad te beschermen en medische hulp te verlenen aan demonstranten".

Later op de avond werd de tiener om nog onbekende redenen achtervolgd door een groep mensen, zo is te zien op beelden. Een nog onbekende man schoot met een wapen in de lucht. De jongen keek om richting het geluid en schoot een van de demonstranten neer.

Vervolgens sloeg de jongen op de vlucht en werd hij achtervolgd door een aantal mensen die riepen dat hij de schutter was. Hij kwam ten val en vuurde enkele schoten af richting zijn achtervolgers. Eén persoon werd daarbij in zijn buik geraakt. Een andere, die een vuurwapen droeg, raakte gewond aan zijn arm.

Uit politie-onderzoek moet nog blijken wat zich precies heeft afgespeeld.

Twee van de demonstranten zijn aan hun verwondingen overleden. Het derde slachtoffer werd opgenomen in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.

Verdachte is zes keer aangeklaagd

De verdachte werd opgepakt in de staat Illinois, nadat een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd.

Hij is zes keer aangeklaagd, voor onder meer het opzettelijk en roekeloos vermoorden van twee slachtoffers en het roekeloos in gevaar brengen van de openbare veiligheid. Ook is hij aangeklaagd voor poging tot moord op het derde slachtoffer.

Onrust in Kenosha na neerschieten zwarte man

Het incident vond plaats tijdens de onrust die ontstond na de gewelddadige arrestatie van Blake. De zwarte Amerikaan werd afgelopen zondag tijdens zijn arrestatie in Kenosha zeven keer in zijn rug geschoten. Hij raakte vanaf zijn middel verlamd. Woensdag werd een onderzoek naar het incident geopend.

Na het neerschieten van Blake gingen Black Lives Matter-demonstranten de straat op om te protesteren tegen het politiegeweld. De demonstraties leidden tot onrust in de stad, waarna de gouverneur van Wisconsin dinsdag de noodtoestand uitriep. Woensdag (lokale tijd) maakte het Witte Huis bekend dat het duizend soldaten van de Nationale Garde naar Wisconsin had gestuurd om de lokale autoriteiten te helpen.