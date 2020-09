De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag gezegd dat een reservemacht van de politie klaarstaat om in te grijpen in Belarus als dat nodig is. Poetin deed dit op verzoek van zijn Belarussische evenknie, Alexander Lukashenko.

Het is voor het eerst dat Rusland toegeeft dat het de eerste stappen richting daadwerkelijk ingrijpen in Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden) heeft gezet. Eerder beloofde Poetin het land al militaire steun.

"Lukashenko heeft mij gevraagd om een reservemacht van de politie voor te bereiden en dat heb ik ook gedaan. We zijn wel overeengekomen dat die niet wordt gebruikt totdat de situatie volledig uit de hand loopt", aldus Poetin tegen het Russische persbureau Interfax.

De Russische president voegde daar wel aan toe dat er op dit moment geen reden is om deze reservemacht in te zetten. Hij zei dat hij hoopt dat de situatie in het buurland snel stabiliseert. Poetin en Lukashenko hebben afgesproken dat er alleen wordt ingegrepen door Russische troepen wanneer demonstranten "bepaalde grenzen overgaan": vernielingen, het in brand steken van auto's, huizen en banken en het innemen van overheidsgebouwen.

In Belarus wordt al weken massaal gedemonstreerd, nadat Lukashenko en zijn regering beweerden dat hij iets meer dan 80 procent van de stemmen had gekregen bij de presidentsverkiezingen. De oppositie beschuldigt de regering van verkiezingsfraude.

232 Oproer in Belarus: Wie is 'laatste Europese dictator' Lukashenko?

Polen reageert boos op Russisch plan

De Poolse premier Mateusz Morawiecki drong er bij Rusland meteen na de bekendmaking van Poetin op aan om af te zien van het plan. "Het nepexcuus om de orde te herstellen is een vijandige daad die tegen alle internationale wetten indruist. De inwoners van Belarus moeten vrij zijn om zelf te beslissen over hun toekomst."

Polen heeft de Belarussische ambassadeur ontboden.

Ook de opgerichte coördinatieraad, die met de Belarussische autoriteiten wil onderhandelen over de overgang naar democratie, sprak van een "onacceptabele" actie door Rusland.

Donderdag werden volgens persbureau Reuters zeker twintig journalisten opgepakt toen ze verslag wilden doen van een betoging. Het gaat om journalisten van zeker vijf verschillende persbureaus. Hun telefoons en paspoorten zijn in beslag genomen. Het is niet duidelijk waar ze worden vastgehouden.