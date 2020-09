Malinese coupplegers zeggen president Ibrahim Boubacar Keïta weer vrijgelaten te hebben. De groep soldaten arresteerde het staatshoofd van Mali eerder deze maand tijdens een staatsgreep en dwong hem tot aftreden.

Volgens een woordvoerder van de junta is de president donderdagochtend vrijgelaten en inmiddels weer thuis. Verdere details over zijn vrijlating en gesteldheid werden niet gegeven.

De verblijfplaats van de president kon nog niet worden bevestigd, want volgens een omwonende lijkt Keïta's woning in de Malinese hoofdstad Bamako in de donderdagmiddag nog altijd verlaten.

Een delegatie van Mali's internationale partners, waaronder Frankrijk en een aantal West-Afrikaanse landen, is naar het land gereisd om met de coupplegers te onderhandelen. Een van de eisen van de partners was de vrijlating van Keïta.

De couppoging vond plaats op 18 augustus en is opgeëist door CNSP, het comité gericht op "de redding van het volk". De soldaten zeggen het land te willen redden van "chaos en onzekerheid", die het gevolg zouden zijn van slecht overheidshandelen. Ze hebben beloofd binnen een "redelijke" termijn verkiezingen uit te schrijven in het West-Afrikaanse land.