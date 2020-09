De orkaan die donderdagochtend (Nederlandse tijd) de Amerikaanse kust bereikte, is aan het eind van de middag afgezwakt tot een orkaan van de eerste categorie. Amerikaanse autoriteiten waarschuwen dat Laura met windsnelheden tot 120 kilometer per uur nog steeds erg gevaarlijk is.

Later op donderdag zwakt de orkaan vermoedelijk verder af tot een tropische storm. Laura kwam met windsnelheden van 240 kilometer per uur als orkaan van de op een na hoogste categorie (categorie 4) aan land. Amerikaanse meteorologen verwachten veel schade in bewoonde gebieden.

Volgens Amerikaanse media zitten zo'n half miljoen mensen in de staten Texas en Louisiana zonder stroom. Meer dan een half miljoen inwoners werden van tevoren opgeroepen tijdelijk elders onderdak te zoeken, maar enkele duizenden Amerikanen weigerden hun huis te verlaten.

Er zijn tot dusver vier mensen omgekomen door de orkaan op Amerikaans grondgebied. Onder hen een veertienjarig meisje uit Louisiana die overleed toen een boom op haar huis viel.

Diverse Amerikaanse steden hebben laten weten dat de orkaan schade heeft aangericht, maar dat het te vroeg is om de omvang van de schade te bepalen. Vermoedelijk wordt dit vrijdag duidelijker.

71 Orkaan Laura komt aan land in VS: gevaarlijke stormvloed verwacht

Meldingen over schade in kustplaatsen in Louisiana

Tot dusver is bekend dat meerdere huizen in de plaatsen Cameron en Lake Charles zijn beschadigd. Een lokaal casino in Cameron is door water weggespoeld, schrijft persbureau AP. Het is niet duidelijk of daar ook slachtoffers zijn gevallen.

Politiechef Tony Guillory vertelt in gesprek met AP dat diverse inwoners de politie om hulp hebben gevraagd, maar dat agenten ze echter lang niet altijd kunnen bereiken. "We moeten bidden voor inwoners die te dicht bij de kust zijn gebleven. Afgaande op de kracht van de orkaan lijkt de kans klein dat deze mensen het hebben overleefd."

Er wordt vooral gevreesd voor 50 tot 150 huishoudens in Cameron Parish, de plaats waar Laura aan land kwam. Zij weigerden hun huizen te verlaten en autoriteiten vrezen dat de woningen het natuurgeweld niet hebben doorstaan.

Laura leidde afgelopen weekend al tot veel schade in Haïti. Twintig mensen kwamen door de orkaan om het leven en meerdere dorpen en steden kwamen onder water te staan.