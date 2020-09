Het Russische openbaar ministerie (OM) ziet op dit moment geen reden om een strafrechtelijk onderzoek te starten vanwege de situatie rond Alexei Navalny. De Russische oppositieleider werd vorige week plotseling ernstig ziek tijdens een vlucht in Rusland.

Het kantoor van de procureur-generaal meldt donderdag dat er geen aanwijzingen zijn dat er een misdrijf is gepleegd. Ook wordt meegedeeld dat de Duitse autoriteiten hebben toegezegd mee te werken aan het Russische onderzoek.

Navalny, een vooraanstaande criticus van president Vladimir Poetin, wordt nog altijd in een kunstmatige coma gehouden in het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Hij werd eerder behandeld in de Siberische stad Omsk, nadat zijn vliegtuig daar een voorzorgslanding maakte.

Duitse onderzoeken wijzen erop dat hij is vergiftigd, maar die resultaten worden weersproken door de artsen die hem in Rusland behandelden. Familieleden van de 44-jarige Rus wilden hem snel naar het buitenland overbrengen, omdat ze de Russische artsen niet vertrouwden.

Russische politie onderzoekt zaak-Navalny

Eerder op de dag maakte de Russische politie bekend sinds 20 augustus, de dag waarop Navalny ziek werd, een vooronderzoek uit te voeren naar wat er is gebeurd. Dit onderzoek zou zijn gestart nadat de toestand van Navalny verslechterde.

Daarvoor zijn in Tomsk, de stad waar Navalny was voordat hij op een vlucht naar Moskou stapte, beveiligingsbeelden geanalyseerd. Ook is zijn hotelkamer geïnspecteerd en zijn meer dan honderd voorwerpen in beslag genomen. De politie zegt meer dan twintig forensische onderzoeken uit te voeren. Er zouden tot nu toe geen drugs of bedwelmende middelen zijn gevonden.

Meerdere landen, waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, willen een onafhankelijk onderzoek naar de vermeende vergiftiging Navalny. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO pleitte daar woensdag ook voor. De zaak-Navalny wordt deze week besproken door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken.