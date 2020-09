De orkaan Laura heeft donderdag de Amerikaanse kust bereikt, meldt het National Hurricane Center (NHC). De orkaan kwam aan land nabij de stad Cameron in de staat Louisiana, net ten oosten van de staat Texas.

Laura werd woensdag opgeschaald tot een orkaan van de op een na hoogste categorie (4). Dat houdt in dat de storm extreem gevaarlijk is in bewoond gebied.

Voordat de orkaan aan land kwam had Laura een maximale windsnelheid van 240 kilometer per uur. Boven land daalde de kracht van de orkaan binnen enkele uren en werd het bestempeld tot een orkaan van de tweede categorie.

Mogelijk zal het de krachtigste storm zijn die ooit de kust van Louisiana heeft bereikt. Weerdeskundigen spreken over een "niet te overleven stormvloed". Langs de kust kan het waterpeil tot wel 6 meter stijgen.

Ongeveer 620.000 bewoners van Texas en Louisiana moesten in de afgelopen dagen verplicht evacueren. De storm zal tot ongeveer 64 kilometer landinwaarts trekken, maar windvlagen kunnen mogelijk tot ruim 320 kilometer landinwaarts te voelen zijn.

Gouverneur van Louisiana John Edwards heeft voor het eerst sinds 2012 de volledige nationale garde in staat van paraatheid gesteld. De gouverneur van Texas Greg Abbott heeft speciale voertuigen en helikopters klaarstaan om mensen waar nodig te helpen.

Laura leidde afgelopen weekend al tot veel schade in Haïti. Twintig mensen kwamen door de orkaan om het leven en meerdere dorpen en steden kwamen onder water te staan.