Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft in de nacht van woensdag op donderdag bekendgemaakt dat het een federaal onderzoek heeft geopend naar het neerschieten van de zwarte Amerikaan Jacob Blake afgelopen zondag. Daarnaast is bekendgemaakt dat in de auto van Blake geen vuurwapens lagen, maar wel een mes.

De 29-jarige Jacob Blake werd toen hij het portier opende zeven keer in zijn rug geschoten. Volgens de openbaar aanklager heeft één agent alle schoten gelost. Die agent, Rusten Sheskey, zou al zeven jaar bij het korps in de stad Kenosha actief zijn. Sheskey en andere betrokken agenten zijn voorlopig met verlof gestuurd.

Het is niet duidelijk of Blake het mes in zijn auto probeerde te grijpen. Voordat hij zijn auto bereikte, zou bovendien een stroomschokwapen op hem zijn ingezet.

De openbaar aanklager heeft tevens bevestigd dat agenten waren opgeroepen na een melding over problemen in de relationele sfeer. Een vrouw had het korps gebeld omdat Blake voor haar deur stond, terwijl hij daar, volgens haar, helemaal niet mocht zijn.

Inlichtingendienst FBI neemt onderzoek over

Lokale autoriteiten richten zich voorlopig op de vraag of er burgerrechten zijn geschonden bij het incident. Het onderzoek wordt overgenomen door de federale politiedienst FBI.

Het incident werd op beeld vastgelegd en massaal gedeeld op sociale media. Daarop viel inderdaad te zien dat Blake richting een auto loopt, en terwijl hij tracht de auto te betreden van achteren wordt neergeschoten. Volgens de advocaat van Blake gebeurde dat terwijl zijn drie zoons op de achterbank van het voertuig zaten. De politie gaat daar niet op in.

Volgens de advocaat heeft Blake een wonder nodig om ooit nog te kunnen lopen. Hij zou vanaf zijn middel verlamd zijn geraakt.

Witte Huis stuurt nationale garde naar Wisconsin

Vanwege de onrust in de stad Kenosha die ontstond na het schietincident, heeft de Amerikaanse president Donald Trump bijna duizend soldaten van de nationale garde naar Wisconsin gestuurd. "President Trump veroordeelt iedere vorm van geweld en gelooft dat we alle Amerikanen moeten beschermen tegen chaos en misdaad", verklaart de woordvoerder van het Witte Huis, Kayleigh McEnany.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft ook aangekondigd tweehonderd agenten naar Kenosha te sturen. Het gaat onder meer om agenten van de FBI. De agenten staan de lokale veiligheidsdiensten bij tijdens de onrust.