De Franse politie doet onderzoek naar een reeks dierenmishandelingen die de afgelopen weken verspreid over het land plaatsvonden. Er wordt onder meer gekeken of de mishandelingen te linken zijn aan satanisme of aan een 'internet challenge', schrijft The Guardian woensdag.

Onderzoekers hebben specifiek de eigenaren van paarden en ezels in Frankrijk geadviseerd om waakzaam te zijn, nadat zo'n vijftien dieren dood of zwaargewond werden aangetroffen. In veel gevallen waren de oren, ogen, snuit of andere lichaamsdelen van de dieren verwijderd. Ook waren in veel gevallen de geslachtsdelen van de dieren verwond.

Bij één incident werd een diereneigenaar met een steekwond naar het ziekenhuis vervoerd, nadat hij twee mannen had geconfronteerd die bij hem hadden ingebroken en twee pony's en een paard in stukken hadden gehakt. In een ander geval werd een veulen van achttien maanden dood aangetroffen. Het dier was in het hart gestoken en miste meerdere lichaamsdelen.

Sinds het begin van het jaar zijn er verspreid over Frankrijk minstens vijftien soortgelijke incidenten gemeld. Volgens een woordvoerder van de politie in Parijs vonden er ook tussen 2014 en 2016 vergelijkbare incidenten plaats in Frankrijk, België en Duitsland.

Agenten die betrokken zijn bij de zaak onderzoeken de mogelijke motieven voor de verminkingen, waarbij onder meer wordt gekeken of de dierenmishandelingen gelinkt kunnen worden aan satanische rituelen of een internet challenge. "We snappen niet wat hier achter zit. Het is iets satanisch. Zit er een jachttrofee of internet challenge achter? We weten het gewoon niet, maar het is erg traumatiserend", aldus een woordvoerder van de Franse politie.