De orkaan Laura stevent af op de Amerikaanse staten Louisiana en Texas. De orkaan is woensdag opgeschaald naar categorie 4, wat betekent dat de storm in bewoond gebied extreem gevaarlijk is.

Ongeveer 620.000 bewoners van Texas en Louisiana zijn geëvacueerd en naar veiligere gebieden landinwaarts gebracht.

Laura ligt nu nog voor de kust van Louisiana en heeft een windsnelheid van 220 kilometer per uur. De windsnelheid zal naar verwachting oplopen als de storm woensdagavond (lokale tijd) aan land komt.

Langs de kust kan het waterpeil tot wel 6 meter stijgen. De storm zal tot ongeveer 50 kilometer landinwaarts trekken.

Gouverneur van Louisiana John Edwards heeft voor het eerst sinds 2012 de volledige National Guard in staat van paraatheid gesteld. De Texaanse gouverneur Greg Abbott heeft speciale voertuigen en helikopters klaarstaan om mensen te helpen waar dat nodig is.

Laura leidde in het afgelopen weekend al tot veel schade in Haïti. Twintig mensen kwamen door de orkaan om het leven en dorpen en steden kwamen blank te staan.