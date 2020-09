De dader van de aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch is donderdag (lokale tijd) veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Bij de aanvallen op 15 maart 2019 werden 51 gelovigen gedood.

Bij de schietpartijen in de Masjid Al Noor-moskee en de Linwood Masjid-moskee vielen ook veertig gewonden. De dodelijkste aanslag in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland werd door de terrorist via een livestream op Facebook gedeeld.

Dat de 29-jarige rechts-extremist uit Australië schuldig is bevonden, komt niet als een verrassing. Hij gaf eerder al toe schuldig te zijn aan 51 moorden, veertig pogingen tot moord en het plegen van een terroristisch misdrijf.

Tijdens de rechtszaak toonde de schutter geen berouw. Volgens de aanklagers heeft de Australiër zijn daden jarenlang voorbereid. Zo begon hij in 2017 al met het verzamelen van wapens en het oefenen met deze wapens op de schietbaan. Zijn plan was om drie moskeeën aan te vallen, maar hij werd na de tweede schietpartij opgepakt.

De terrorist heeft verklaard alleen spijt te hebben dat hij niet meer personen heeft gedood, aldus de hoofdaanklager. Ook vertelde de twintiger dat hij van plan was om na de schietpartijen een van de moskeeën in brand te steken en angst wilde creëren onder leden van de kleine moslimgemeenschap van Nieuw-Zeeland.

79 Schutter Christchurch hoort vonnis: 'Nam bruut leven van slachtoffers'

Overlevenden en nabestaanden vroegen om zwaarste straf

Meerdere overlevenden en nabestaanden kwamen afgelopen week tijdens de rechtszaak aan het woord. Zij vroegen de rechter om de zwaarst mogelijke straf: levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating, een straf die in Nieuw-Zeeland nooit eerder is opgelegd. De rechter is dus meegegaan in hun wens.

De vader van het jongste slachtoffer zei te geloven dat de schutter in zijn volgende leven nog zwaarder gestraft zal worden. Zijn driejarige zoon werd doodgeschoten, terwijl hij zich vasthield aan een been van zijn vader. "Je hebt mijn zoon gedood en voor mij is dat alsof je heel Nieuw-Zeeland hebt gedood", zei de vader in de rechtbank.