Een zeventienjarige jongen is opgepakt vanwege een fatale schietpartij in de Amerikaanse stad Kenosha, blijkt woensdag uit documenten van de rechtbank. De schietpartij vond plaats tijdens een protest tegen de gewelddadige arrestatie van Jacob Blake.

De 29-jarige zwarte Amerikaan werd zondag tijdens zijn arrestatie in Kenosha neergeschoten. Sindsdien is het onrustig in de stad.

De genoemde fatale schietpartij vond dinsdag plaats. Drie personen raakten daarbij ernstig gewond. Twee van hen zijn overleden aan hun verwondingen. Het derde slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar, aldus de lokale politie.

De minderjarige Amerikaan wordt verdacht van moord. Hij werd in de staat Illinois opgepakt nadat een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Illinois ligt ten zuiden van Wisconsin, de staat waar Kenosha onder valt.

Al snel na de schietpartij werden beelden van de schutter via sociale media verspreid. Zijn naam werd al genoemd voordat zijn arrestatie was bekendgemaakt.