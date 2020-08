De Europese Unie heeft de trainingsmissies in Mali opgeschort vanwege de coup in het land. De Malinese president Ibrahim Boubacar Keïta werd eerder deze maand afgezet door het leger.

De twee trainingsmissies, die in samenwerking met de Verenigde Naties worden uitgevoerd, zijn tijdelijk opgeschort. Het is niet duidelijk wanneer ze worden hervat.

Bij de trainingen lag de focus op het stabiliseren van de toestand in het land. Agenten en militairen leren over onder meer terrorismebestrijding en mensenrechten. Vanwege de coup zijn er zorgen over de situatie in het Afrikaanse land, dat steeds meer te maken krijgt met dreigingen van islamistische militanten.

De eerste missie werd eind 2012 gestart met het doel het Malinese leger weer op te bouwen, nadat militanten uit het noorden waren verdreven. In 2014 werd een nieuwe missie gestart om advies en trainingen te geven aan de lokale veiligheidsdiensten.

De missies waren opgezet om de "legitieme nationale autoriteiten" te steunen, zegt een medewerker van de Europese Unie. De leiders van de staatsgreep en West-Afrikaanse bemiddelaars spreken momenteel over een mogelijke overgangsregering. Mogelijk worden de missies hervat als deze er komt.

De defensieministers van de EU-lidstaten komen woensdag in Berlijn bijeen om over onder meer de situatie in Mali te praten.