De NAVO wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de vermeende vergiftiging van de Russische oppositieleider Alexei Navalny, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg woensdag.

Navalny werd donderdag onwel tijdens een vlucht van de Siberische stad Tomsk naar Moskou. In een Duits ziekenhuis werden gifsporen aangetroffen in zijn lichaam, wat er mogelijk op wijst dat hij bewust is vergiftigd.

"We hebben geen reden om te twijfelen aan het oordeel van de artsen. Er is een transparant onderzoek nodig om uit te zoeken wat er is gebeurd en wie verantwoordelijk is", zei Stoltenberg in Berlijn, voor een ontmoeting met de Europese ministers van Defensie.

Ook de Britse premier Boris Johnson riep op tot een onafhankelijk onderzoek. "Het Verenigd Koninkrijk steunt de internationale pogingen om het recht te laten zegevieren en de daders ter verantwoording te roepen."

Navalny wordt nog altijd in het Charité-ziekenhuis in Berlijn verzorgd. Hij zou inmiddels buiten levensgevaar verkeren, maar wordt op de intensive care nog wel in een kunstmatige coma gehouden.

De 44-jarige Navalny geldt als een van de belangrijkste tegenstanders van de Russische president Vladimir Poetin en leverde regelmatig openlijke kritiek op het regime in Moskou. Ook publiceerde hij jarenlang onderzoeken naar corruptie in de politiek.