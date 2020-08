Griekenland gaat met Frankrijk opnieuw militaire oefeningen houden in de Middellandse Zee, waarbij ook Cyprus en Italië van de partij zijn. De vier landen geven daarmee een symbolische waarschuwing af aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die ondanks kritiek onverstoorbaar in omstreden territoriale wateren blijft boren en de EU-lidstaten waarschuwt voor hun ondergang.

Turkije hoopt met behulp van een seismologisch onderzoeksschip nieuwe energiebronnen te ontdekken in een gebied in het oosten van de Middellandse Zee. Zowel Griekenland als Turkije eist het stuk zeebodem op. Een dialoog tussen de NAVO-bondgenoten bleef uit.

Mede daardoor bemoeiden andere landen zich met de kwestie. Italië en Frankrijk spraken openlijk hun steun voor de Grieken uit, terwijl het land van president Emmanuel Macron ook een marineschip en gevechtsvliegtuigen naar de regio stuurde om de troepenmacht uit te breiden en "de rust te bewaren". Ook gingen Franse troepen met de Griekse bondgenoten trainen.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis had al eerder mariniers en piloten teruggeroepen van vakantie en het restant van het leger in staat van paraatheid gebracht voor het geval dat de situatie escaleerde. Bij de nieuwe oefeningen doen onder meer een Frans fregat en drie gevechtsvliegtuigen mee.

Erdogan noemt 'opgevoerde show' nutteloos

De Turkse president Erdogan lijkt niet onder de indruk van de coalitie die zich achter Griekenland schaart. Hij zei eerder dat een dialoog de enige manier was om het conflict op te lossen en dat de "show" van Griekenland nutteloos was.

Ditmaal reageerde Erdogan iets gepikeerder. Volgens de president gaat Turkije "niets weggeven" en zal zijn land "alles doen wat nodig is". Eventuele fouten van de Grieken en hun bondgenoten zouden alleen maar tot hun vernietiging leiden, zei hij.

Erdogan herhaalde dat Turkije opeist wat zich toebehoort in de Middellandse Zee, Egeïsche Zee en Zwarte Zee. De Turkse president hoopt olie en gasvelden te vinden, zoals het land recentelijk in de Zwarte Zee deed. Een gasveld van 320 miljard kubieke meter ging de boeken in als de grootste gasvondst in de geschiedenis van het land.