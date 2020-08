Bij het instorten van het appartementencomplex in de Indiase stad Mahad zijn zestien personen om het leven gekomen, schrijft de lokale krant Hindustian Times. De reddingsoperatie is na 33 uur is gestopt omdat alle vermiste personen zijn gevonden.

Volgens The Indian Express zijn reddingswerkers erin geslaagd om 78 mensen te redden, onder wie een kind. Negen mensen zijn volgens de lokale autoriteiten gewond geraakt.

Het gebouw, dat 47 appartementen en in totaal zo'n 150 inwoners telde, stortte maandag even na 18.00 uur (lokale tijd) in. Doordat eerst de bovenste drie etages het begaven alvorens het hele gebouw instortte, hebben enkele personen zichzelf in veiligheid weten te brengen.

Waarom het gebouw plotseling instortte, is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar onder anderen de bouwer, de architect en de aannemer. Zij worden verantwoordelijk worden gehouden voor het instorten van de flat, meldt Times of India.