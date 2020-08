Twee pro-Hongkongse parlementsleden zijn samen met veertien andere Hongkongers opgepakt vanwege hun betrokkenheid bij de grootschalige protesten van vorig jaar die gericht waren tegen de Chinese invloed op de regio. Beide mannen zijn onderdeel van de prodemocratische partij in de regio.

Raadslid Lam Cheuk-ting wordt verdacht van rellen en vandalisme op een treinstation in Yuen Long, melden zijn woordvoerders. Op de dag van het massaprotest werden Lam en andere betogers daar aangevallen door gemaskerde groeperingen, waardoor tientallen mensen gewond raakte, onder wie het parlementslid zelf.

Zijn aanwezigheid zou volgens justitie "provocerend" hebben gewerkt, schrijft persbureau Reuters op basis van een woordvoerder van Lam.

Het incident vond in juli 2019 plaats en werd op beeld vastgelegd. Het werd de politie zwaar aangerekend dat zij de eigen bevolking toen niet kon beschermen. Lam deed samen met andere slachtoffers aangifte tegen de lokale politiebaas.

Tot dusver zijn 44 mensen die verantwoordelijk worden gehouden voor de aanval aangehouden. Tegen zeven van hen loopt een officieel strafrechtelijk onderzoek.

Parlementslid Ted Hui Chi-fung wordt verdacht van het tegenwerken van justitie en het "online uitvoeren van criminele activiteiten" tijdens massaprotesten op 6 juli 2019.

De zestien arrestaties zijn de zoveelste arrestatiegolf in de regio sinds China eind juni een omstreden veiligheidswet invoerde. Daarmee kan Peking harder optreden tegen oppositiepolitici en activisten. Enkelen van hen zijn de regio sindsdien ontvlucht.

Veel landen schortten het uitleveringsverdrag met Hongkong vervolgens op, zoals het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en de Verenigde Staten. Het laatstgenoemde land zette daarnaast de voorkeursbehandeling van Hongkong stop, waardoor economische voordelen wegvielen, en legde leider Carrie Lam sancties op.

Amnesty International veroordeelt arrestaties

Twee weken geleden werden mediatycoon Jimmy Lai en tientallen andere betogers opgepakt op verdenking van samenzwering met buitenlandse mogendheden. Lai is oprichter van de krant Apple Daily en was een van de eerste prominente prodemocratische activisten die door veiligheidsdiensten werden ingerekend. Hij werd twee dagen later op borgtocht vrijgelaten.

Amnesty International heeft de arrestatiegolven veroordeeld. "Het is het recentste voorbeeld dat aantoont dat de regering van Hongkong de nieuwe wet gebruikt om dissidenten te vervolgen", schrijft The Guardian op basis van de mensenrechtenorganisatie.