Bij de aanhoudende protesten in de Amerikaanse stad Kenosha zijn in de nacht van dinsdag op woensdag drie mensen neergeschoten, van wie twee het niet hebben overleefd. De politie onderzoekt wie de schoten heeft gelost, meldt The New York Times woensdag.

Het is voor de derde dag op rij onrustig in Kenosha, in de staat Wisconsin. De aanleiding daarvoor is het neerschieten van de 29-jarige zwarte Amerikaan Jacob Blake. Een politieagent schoot zondag zeven keer op Blake bij een poging hem te arresteren en raakte hem vier keer. Waarom de politie hem wilde arresteren en waarom er werd geschoten, is nog niet bekend. Blake wordt nog behandeld aan zijn verwondingen en volgens zijn familie en advocaat "vecht hij voor zijn leven".

Urenlange confrontaties

Dinsdagavond vonden er urenlange confrontaties tussen de politie en demonstranten plaats. Op sociale media circuleren beelden waarop een man te zien is met een schotwond in zijn arm. Ook zijn er beelden van een persoon die het vuur opent op mensen die hem achtervolgen.

Er is onder meer met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. De politie reageerde hierop met traangas en rubberen kogels, waarna een groep demonstranten naar een tankstation vluchtte. Daar troffen ze mannen met wapens aan, die daar naar eigen zeggen stonden om het terrein te verdedigen.

Na middernacht werden er bij de benzinepomp schoten gelost, waarbij twee dodelijke slachtoffers vielen. Een derde persoon ligt in het ziekenhuis maar verkeert buiten levensgevaar, meldt de politie van Kenosha op Twitter. De politie onderzoekt of de mannen met wapens verantwoordelijk zijn.

90 Onrust in Wisconsin na neerschieten zwarte man bij arrestatie

Correctie: In een eerdere versie van deze tekst stond dat Jacob Blake overleden is na het schietincident. Dit is echter niet het geval; hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De tekst is daarom aangepast.