Ten minste negentig mensen zijn de afgelopen drie dagen om het leven gekomen door zware moessonregens in Pakistan. In buurland Afghanistan zijn als gevolg van de overstromingen zeker tientallen mensen omgekomen, lokale media spreken zelfs van meer dan honderd doden.

In de miljoenenstad Karachi zou dinsdag het riool al overstroomd zijn waarna straten blank kwamen te staan. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn nog meer hevige regenbuien over de stad getrokken.

Zeker duizend Pakistaanse huizen hebben schade opgelopen, schrijft The Guardian op basis van overheidsdata. Het leger is ingezet om gezinnen te evacueren. In sommige straten zou het water op buikhoogte staan. Meer dan duizend huishoudens zouden tot dusver uit hun huis zijn verdreven door de aanhoudende regen.

In Afghanistan gaat het om zeker 66 overledenen, maar nieuwszender Al Jazeera schrijft dat overheidsmedewerkers aantallen noemen die elkaar tegenspreken. Lokale media noemen een dodental dat boven de honderd ligt.

Pakistan sluit niet uit dat het onstuimige weer de komende week nog meer slachtoffers eist. Voor het restant van de week is meer regen voorspeld. De Pakistaanse regering van premier Imran Khan probeert in de tussentijd een oplossing te vinden voor het regenwater in de woonwijken.

Moessonregens in de zomermaanden eisen vrijwel elk jaar tientallen levens in Pakistan en nabijgelegen landen. Huizen in armere wijken, die vaak niet goed gebouwd zijn of een slechte fundering hebben, storten in of spoelen weg door het natuurgeweld. India heeft nog geen berichten over eventuele doden gemeld aan hun kant van de regio.