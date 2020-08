Opnieuw zijn in de Verenigde Staten protesten uitgebroken tegen politiegeweld. Dit nadat Jacob Blake, een zwarte Amerikaan uit Wisconsin, zondag door de politie werd neergeschoten. Wat is er gebeurd en en wat zijn de gevolgen?

Wie is Jacob Blake?

De 29-jarige Jacob Blake is vader van zes kinderen. Hij komt uit de stad Winston-Salem in de Amerikaanse staat North Carolina, maar verhuisde een paar jaar geleden naar de stad Kenosha in Winconsin. Hier wilde hij een nieuwe start maken, vertelt zijn oom Jake Blake in gesprek met Chicago Tribune. "Het was een veiligere plek. Hij wilde er gaan werken en een beter leven opbouwen."

Op 6 juli werd Blake aangeklaagd voor huisvredebreuk en huiselijk en seksueel geweld, meldt Chicago Tribune. Er werd een arrestatiebevel uitgevaardigd, maar verdere details zijn niet bekend.

Wat is er gebeurd?

Tot nu toe is onduidelijk waarom Blake werd gearresteerd en neergeschoten. Of de aanklachten van afgelopen juli er überhaupt iets mee te maken hebben, is niet bekendgemaakt. Op beelden is te zien dat hij niet lijkt te reageren op politieagenten die hem roepen. Als hij later het portier van een auto opent, wordt hij onder vuur genomen. Drie van zijn kinderen zouden in de auto hebben gezeten.

Volgens zijn vader heeft Blake "zo'n acht gaten" in zijn lichaam en ligt hij nog in het ziekenhuis. Hij zou verlamd zijn geraakt vanaf zijn middel doordat meerdere wervels verbrijzeld zijn door kogels. Of de verlammingsverschijnselen van tijdelijke aard zijn, is nog niet bekend.

Ook heeft Blake schade aan zijn maag, nier en lever. Het grootste deel van zijn dikke darm en dunne darm moest worden verwijderd, aldus zijn advocaten.

Wat zeggen zijn advocaten en de politie?

Blake probeerde volgens zijn advocaten een ruzie te sussen toen de politie hem neerschoot. Zijn verdediging heeft verder nog weinig losgelaten over het incident.

De politie heeft tot dusver helemaal niet gereageerd op het incident. Het korps weigert met een uitleg te komen waarom Blake is neergeschoten, en wil wachten op het regionale juridische departement in Wisconsin, dat het incident onderzoekt.

Omdat de schietpartij op beeld is vastgelegd, verwachten Amerikaanse media echter spoedig een reactie. Na de dood van George Floyd, de zwarte man die overleed nadat een politieagent zijn knie minutenlang in zijn nek duwde, duurde het amper twee dagen voordat de politie voor het eerst actie ondernam, en agenten op non-actief stelde.

Wat gebeurde er na het incident?

Beelden van het incident met Blake werden razendsnel door Kenosha en de Verenigde Staten gedeeld. Diezelfde zondagavond braken in de stad massaal Black Lives Matter-protesten uit, terwijl ook inwoners van New York, Los Angeles, Portland, San Diego, Minneapolis en een handvol andere steden de afgelopen dagen de straat opgingen.

Net als eerdere Black Lives Matter-protesten verliepen de protesten niet geheel vreedzaam. Demonstranten hadden (vuur)wapens bij zich, winkels werden geplunderd, diverse gebouwen en geparkeerde auto's in Kenosha gingen in rook op en het kwam meermaals tot confrontaties met de politie. Tot dusver raakten enkele mensen gewond, al schrijft The New York Times dat de afgelopen nacht één dode is gevallen.

De gouverneur van de staat Wisconsin besloot daarom dinsdag de noodtoestand uit te roepen, nadat hij maandag al een avondklok instelde. Daarnaast zijn 250 leden van de nationale garde ingezet om de rust in de stad te laten wederkeren. Ook zijn enkele toegangswegen naar de stad afgesloten om de stroom betogers af te zwakken, schrijft The Washington Post.

Een demonstratie in New York. (Foto: Pro Shots)

Wat staat Kenosha en de Verenigde Staten nu te wachten?

In de Verenigde Staten werd nog altijd geprotesteerd vanwege de dood van George Floyd. Hij kwam vrijwel precies drie maanden geleden om het leven door politiegeweld. Het incident in Kenosha heeft de protesten opnieuw doen oplaaien, al is de golf van nationale woede, demonstraties en vernielingen nog niet zo groot als toen.

De aankomende dagen wordt reikhalzend uitgekeken naar de reactie van de Amerikaanse politie. Hun versie van het verhaal zal vooral invloed hebben op de periode waarop elders in het land grootschalige protesten worden georganiseerd.

Welke versie van het verhaal zij ook publiceren: vermoedelijk blijft het in Kenosha nog enkele weken onrustig. Daar rekent gouverneur Tony Evers op. "Ik weet dat de lokale bevolking hun stem wil laten horen en hun woede en frustratie wil laten blijken."