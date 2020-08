De helikopter van Defensie die in juli neerstortte bij Aruba wordt naar verwachting vanaf volgende week geborgen, meldt Defensie dinsdagavond.

Er worden twee delen van de helikopter geborgen: het staartstuk en de romp van het toestel. Defensie werkt samen met de Maritime Capacity Alliance, een specialistisch bedrijf, om de klus uit te voeren.

Materieel dat nodig is voor de berging is dinsdagavond met een transportvliegtuig aangekomen op Curaçao. Ook is er nog een bergingsschip onderweg naar de locatie waar de gecrashte helikopter zich bevindt.

De NH90-helikopter, met in totaal vier personen aan boord, stortte op 19 juli neer toen die onderweg terug was naar het marineschip Zr. Ms. Groningen.

Na de crash kwamen de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige coördinator Erwin Warnies om het leven. Bemanningsleden van de Zr. Ms. Groningen hadden nog geprobeerd hen te reanimeren nadat de inzittenden uit de helikopter waren gehaald. De twee overlevenden liepen "geen ernstig fysiek letsel" op.

Helikopter zonk twee dagen na crash

Twee dagen na de crash zonk de helikopter, nadat deze door hoge golven en harde wind was weggedreven naar een plek op zee die 2,5 kilometer diep is. Defensie heeft daarom eerst onderzocht of het boven halen van het toestel wel mogelijk zou zijn.

Zodra de helikopter is geborgen, worden het staartstuk en de romp overgedragen aan de Inspectie Veiligheid Defensie. Die onderzoekt de oorzaak van de crash. Begin augustus concludeerde de inspectie al dat het onwaarschijnlijk is dat er een technische of mechanische storing was.