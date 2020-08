De gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin heeft dinsdag in Kenosha de noodtoestand uitgeroepen. Sinds de zwarte Amerikaan Jacob Blake is neergeschoten door de politie, zijn er in de stad protesten en ongeregeldheden.

De politie in Kenosha wordt daarnaast ondersteund door 250 leden van de National Guard. Dat waren er maandag nog honderd.

Het is al sinds zondag onrustig in Kenosha. Op die dag werd de 29-jarige Blake neergeschoten. Volgens de advocaat van de familie Blake gebeurde dit toen hij in het bijzijn van zijn drie zonen een ruzie tussen twee vrouwen probeerde te beëindigen.

In een video is te zien dat Blake naar de bestuurderskant van zijn auto loopt, terwijl twee agenten hun vuurwapens op hem gericht houden. Op het moment dat Blake het portier van een auto opent en naar binnen leunt, schiet een van de agenten meermaals op hem.

Blake heeft volgens zijn vader zo'n "acht gaten" in zijn lichaam. De Amerikaan ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zijn vader zei dinsdag tegen de Chicago Sun-Times dat Blake vanaf zijn middel is verlamd. Het is op dit moment niet bekend of hij permanent verlamd is.

Protesten na arrestatie

De politie heeft tot op heden niet uitgelegd waarom Blake is neergeschoten. De schietpartij wordt onderzocht door justitie in Wisconsin. Intussen zijn veel mensen in Kenosha boos op de politie.

Sinds de schietpartij wordt er gedemonstreerd. De betogers eisen gerechtigheid voor Blake en dragen borden met de tekst "Black Lives Matter". Ook in andere delen van de Verenigde Staten wordt gedemonstreerd. Het kwam meermaals tot een confrontatie met de politie.

In Kenosha geldt sinds maandag een avondklok, maar die werd op dezelfde dag al door de demonstranten genegeerd. De betoging verliep grotendeels vreedzaam, maar in de nacht van maandag op dinsdag werden door zo'n driehonderd relschoppers winkels geplunderd en gebouwen in brand gestoken.