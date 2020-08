Jacob Blake, de zwarte Amerikaan uit Wisconsin die afgelopen zondag door de politie is neergeschoten, is verlamd vanaf zijn middel, zegt zijn vader dinsdag tegen de Chicago Sun-Times.

Volgens zijn vader heeft Blake zo'n "acht gaten" in zijn lichaam en ligt hij nog in het ziekenhuis. Of de verlammingsverschijnselen van tijdelijke aard zijn, is volgens hem nog niet bekend.

De 29-jarige Blake werd zondag tijdens zijn arrestatie neergeschoten. Op beelden is te zien dat hij niet lijkt te reageren op politieagenten die hem roepen. Als hij later het portier van een auto opent, wordt hij onder vuur genomen.

In de Amerikaanse plaats Kenosha gingen zondag honderden mensen de straat op om te demonstreren. De betogers uitten hun woede over het neerschieten van Blake.