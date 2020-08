De twee prominente oppositieleden Sergei Dylevsky en Olga Kovalkova zijn dinsdag in Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden) veroordeeld tot tien dagen celstraf.

Dylevsky en Kovalkova zijn leden van de onlangs door de oppositie opgerichte coördinatieraad, die met de Belarussische autoriteiten wil onderhandelen over de overgang naar democratie. Afgelopen maandag werden beiden opgepakt bij de ingang van een fabriek.

Kovalkova is de belangrijkste vertegenwoordiger van oppositiekandidaat Svetlana Tikhanovskaya in Belarus. Tikhanovskaya heeft na de presidentsverkiezingen haar toevlucht gezocht in Litouwen. Waarvoor Kovalkova veroordeeld is, is niet bekendgemaakt.

Dylevsky leidde stakingen in een grote tractorfabriek in de Belarussische hoofdstad Minsk. Hij is veroordeeld voor het niet opvolgen van een bevel van de autoriteiten.

Ondertussen wordt dinsdag voor de vijftiende dag op een rij op grote schaal gedemonstreerd tegen president Alexander Lukashenko, die het land al 26 jaar regeert.

Lukashenko heeft de demonstraties verboden en heeft zijn toon jegens de betogers verhard. Hij beschuldigt de coördinatieraad ervan de macht op ongrondwettelijke wijze te we willen afpakken. Het openbaar ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de raad geopend.

In Belarus wordt massaal gedemonstreerd sinds oppositiekandidaat Tikhanovskaya in de presidentsverkiezingen van Lukashenko heeft verloren. De oppositie beschuldigt de regering van verkiezingsfraude.