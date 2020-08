De mazelenuitbraak in Democratische Republiek Congo is na veertien maanden voorbij, melden de autoriteiten dinsdag. Het was de grootste mazelenuitbraak ter wereld.

Meer dan zevenduizend kinderen overleden tijdens de epidemie aan de mazelen. Volgens gezondheidsexperts zijn mogelijk veel meer doden gevallen, doordat niet iedereen toegang tot de zorg had.

De strijd tegen de besmettelijke kinderziekte werd bemoeilijkt doordat er decennialang te weinig geld naar de gezondheidszorg ging, die al zwaar getroffen was door wanbeheer en oorlog.

Ook lag de focus van de regering meer op de uitbraak van het ebolavirus in het oosten van Congo. Volgens hulporganisaties reageerde de regering hierdoor te langzaam op de mazelenuitbraak.

Het Afrikaanse land kreeg de afgelopen jaren, naast met de mazelen en het ebolavirus, ook te maken met andere ziektes. Zo moesten er ook maatregelen getroffen worden tegen onder andere polio, cholera en COVID-19. "De mazelenepidemie verliep rustig, maar was de dodelijkste", zegt gezondheidsminister Eteni Longondo.

Kinderen met de mazelen krijgen rode uitslag op het lichaam en hoge koorts. Soms leidt dit tot hersenschade, blindheid en doofheid. In het ergste geval overlijdt het kind. De ziekte verspreidt zich door het inademen van de virusdeeltjes die vrijkomen door hoesten en niezen.