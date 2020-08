De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is te ziek voor het hoger beroep tegen zijn levenslange veroordeling door het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag, hebben zijn advocaten dinsdag gezegd.

De nu 77-jarige Mladic werd twee jaar geleden schuldig bevonden aan volkerenmoord en misdaden tegen de menselijkheid.

Hij was tijdens de Bosnische Burgeroorlog van begin jaren negentig onder meer betrokken bij de genocide op duizenden islamitische mannen en jongens bij de stad Srebrenica. Daar hield hij de bijnaam 'de Slager van Srebrenica' aan over.

Mladic en zijn advocaten, die dinsdag spraken, stelden dat hij te ziek was om zich naar behoren voor te bereiden op zijn hoger beroep. Het doel van dat beroep is dat hij wordt vrijgesproken en zich mag verdedigen in een nieuwe rechtszaak. Het Joegoslaviëtribunaal was volgens Mladic en zijn verdediging politiek gekleurd en zou Servische slachtoffers van oorlogsmisdaden hebben genegeerd.

Ook de aanklagers in die zaak hebben beroep aangetekend. Zij willen dat Mladic ook wordt veroordeeld voor genocide in zes Bosnische dorpen. De aanklagers komen woensdag aan het woord.

Aan het slot van de laatste zitting krijgt Mladic zelf tien minuten spreektijd.

Gezondheid Mladic is slecht

Het hoger beroep in de zaak werd al eerder uitgesteld wegens de slechte gezondheid van Mladic en nogmaals vanwege de coronacrisis. Het Internationaal Strafhof heeft laten weten dat een uitspraak waarschijnlijk tot volgend jaar op zich zal laten wachten.

De Bosnisch-Servische oud-legerleider zit zijn straf uit in Nederland. Tijdens zijn verblijf in de cel heeft hij twee hersenbloedingen en een hartaanval gehad.

Volgens zijn advocaten moet hij worden opgenomen in een ziekenhuis. De medische staf van de gevangenis is het daar niet mee eens.