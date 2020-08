Twee jaar na de nederlaag van Islamistische Staat (IS) zijn er nog altijd meer dan tienduizend IS-strijders actief in Syrië en Irak, zei hoofd terrorismebestrijding van de Verenigde Naties Vladimir Voronkov maandag.

Volgens de Verenigde Naties verplaatsten de IS-strijders zich in kleine groepjes tussen de twee landen.

IS heeft dit jaar meer aanslagen gepleegd dan vorig jaar, maar voornamelijk in conflictgebieden. In andere delen van de wereld is de dreiging van IS sterk afgenomen, mede dankzij de coronamaatregelen.

"Maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te minimaliseren, zoals lockdowns en reisbeperkingen, lijken het risico op terroristische aanslagen in veel landen te hebben verkleind", aldus Voronkov.

Desondanks drukt de Voronkov de lidstaten op het hart de strijd tegen IS niet te laten verslappen tijdens de coronacrisis. "De wereldwijde dreiging die uitgaat van IS zal waarschijnlijk toenemen als de internationale gemeenschap deze uitdaging niet aangaat."

Naast in het Midden-Oosten is IS ook actief in Afrika, met zeker 3.500 strijders. In Europa vormt IS vooral een dreiging via radicalisering via het internet.