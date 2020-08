De zeventienjarige klimaatactiviste Greta Thunberg gaat weer naar school na een jaar de wereld over te hebben gereisd voor het klimaat, zo laat de de Zweedse weten via Twitter.

"Mijn tussenjaar is voorbij en het voelt geweldig om weer op school te zijn", schrijft Thunberg. Waar de klimaatactiviste naar school gaat is niet bekendgemaakt.

Thunberg volgde vanaf juni vorig jaar onderwijs op afstand, omdat ze veel reisde om haar klimaatboodschap te verkondigen. Zo sprak ze onder meer bij de klimaattop van de Verenigde Naties en bij het World Economic Forum.

In december 2019 werd Thunberg als jongste persoon ooit door TIME uitgeroepen tot Person of the Year.

Thunberg werd wereldberoemd toen ze in augustus 2018 startte met haar schoolstaking. Gewapend met het bord met de tekst "Skolstrejk för klimatet" ("Spijbelen voor het klimaat") nam ze tot de parlementsverkiezingen dagelijks plaats voor het Zweeds parlement. Wereldwijd volgden scholieren haar voorbeeld.