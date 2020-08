Gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin Tony Evers heeft maandag de nationale garde naar de stad Kenosha gestuurd, waar onrust is ontstaan na het neerschieten van een zwarte man. De 29-jarige Jacob Blake raakte zondagmiddag zwaargewond nadat agenten hem zeven keer in zijn rug schoten tijdens een arrestatie.

De bijna tweehonderd soldaten van de nationale garde moeten de lokale veiligheidsdiensten bijstaan als er weer onlusten uitbreken in Kenosha. De stad heeft daarnaast een avondklok aangekondigd voor maandag, die vanaf 20.00 uur in de avond tot 7.00 uur de volgende ochtend geldt.

Een video van het incident wordt veel gedeeld op sociale media. Te zien is hoe Blake richting een auto loopt. Wanneer hij in wil stappen, schiet een agent hem van achteren neer. Volgens de advocaat van het slachtoffer gebeurde dit terwijl zijn drie zoons op de achterbank van het voertuig zaten.

De politie van Kenosha heeft in een verklaring laten weten dat de agenten reageerden op een melding van huiselijk geweld. Een verklaring over wat voorafging aan het schieten door de agenten, is echter nog niet gegeven. De betrokken agenten zijn op non-actief gesteld.

Gouverneur kondigt onderzoek aan naar incident

Direct na het incident braken protesten uit in de stad en gingen honderden mensen de straat op om hun woede te uiten. Daarbij braken ook rellen uit: meerdere auto's werden in brand gestoken en ook werden vernielingen aangericht bij winkels.

De gouverneur heeft laten weten dat er een onderzoek komt naar het incident. "Hoewel we nog niet alle feiten kennen, staat vast dat Jacob Blake niet de eerste zwarte persoon is die is neergeschoten, verwond of genadeloos vermoord door politieagenten in ons land”, schreef Evers op Twitter.