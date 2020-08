Bij het instorten van een appartementencomplex in de Indiase stad Mahad zijn minstens twee personen om het leven gekomen. De lokale autoriteiten schatten dat er ongeveer dertig mensen onder het puin van het gebouw liggen, schrijft de lokale krant Hindustian Times.

Volgens een lokaal gemeenteraadslid waren zeker 100 tot 125 inwoners aanwezig ten tijde van het incident, maar aantallen kunnen nog niet officieel bevestigd worden. Het gebouw, dat 47 appartementen en in totaal zo'n 150 inwoners telde, stortte maandag even na 18.00 uur (lokale tijd) in.

De hulpverleners ter plekke hebben tot nu toe zestig mensen weten te bevrijden. Doordat eerst de bovenste drie etages het begaven alvorens het hele gebouw instortte, hebben enkele personen zichzelf in veiligheid weten te brengen.

Waarom het gebouw plotseling instortte, is nog onduidelijk. Mogelijk hebben de zware moessonregens in het gebied daarbij een rol gespeeld.