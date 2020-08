De Amerikaanse president Donald Trump is door de Republikeinse partij formeel herkozen tot presidentskandidaat. Trump zal samen met Mike Pence, zijn huidige vicepresident, meedoen aan de verkiezingen in november.

Trump kreeg tijdens de partijconventie in Charlotte, een stad in de zuidelijke staat North Carolina, de meeste stemmen van de afgevaardigden van de Republikeinse partij.

Het was eigenlijk al bekend dat Trump opnieuw mee zou doen aan de verkiezingen. Tijdens de nationale conventie wordt echter traditiegetrouw de kandidaat officieel gekozen, zo ook in het geval van zittende presidenten.

De 74-jarige Trump hield onaangekondigd een toespraak in Charlotte, waarin hij onder meer kritiek uitte op de Democratische partij en de media. De president sprak een uur lang.

Trump beschuldigde de Democraten ervan met hun aandringen op stemmen per post "het coronavirus te gebruiken om de verkiezingen te stelen", een herhaling van zijn ongefundeerde bewering dat stemmen per post fraudegevoelig is. Ook waarschuwde hij dat een stem op Biden een stem op extreem-links is. "Uw American Dream zal dood zijn", aldus Trump.

Tegen het einde scandeerden de aanwezigen "nog vier jaar", een verwijzing naar de duur van de Amerikaanse presidentstermijn. De aanwezigheid van een publiek van gedelegeerden contrasteerde met de Democratische conventie, vorige week, waar geen fysieke evenementen werden gehouden. De rest van de Republikeinse conventie zal ook online plaatsvinden.

Tijdens de verkiezingen neemt Trump het op tegen Joe Biden (77). De oud-vicepresident werd vorige week al formeel gekozen door de Democratische partij. Zijn vicepresidentskandidaat is senator Kamala Harris.