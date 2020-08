Het Charité-ziekenhuis in Berlijn heeft sporen van vergiftiging gevonden in het lichaam van Alexei Navalny. De Russische oppositieleider werd naar dit ziekenhuis gebracht nadat hij vorige week ernstig ziek was geworden tijdens een vlucht in Rusland.

Klinische onderzoeken wijzen erop dat Navalny is vergiftigd met een zogeheten cholinesteraseremmende stof. Dat zou duiden op een zenuwgif. Om wat voor stof het precies gaat, is op dit moment niet bekend. Dat wordt nog onderzocht, aldus het Charité-ziekenhuis maandag.

Volgens de artsen is ook niet duidelijk wat de gevolgen op de lange termijn zullen zijn. Mogelijk is sprake van permanente schade aan het zenuwsysteem.

Navalny wordt behandeld met het medicijn atropine. Hij wordt nog steeds op de intensive care in kunstmatige coma gehouden. De 44-jarige man is niet meer in levensgevaar, maar is nog wel ernstig ziek.

Hij werd zaterdag met een medisch vliegtuig vanuit Rusland naar Berlijn gebracht. Dit gebeurde met enige vertraging omdat het ziekenhuis in Omsk, waar Navalny in eerste instantie werd behandeld, een dag eerder niet akkoord ging met de verplaatsing. Daarvoor was Navalny's toestand volgens de artsen niet stabiel genoeg.

De artsen in Omsk lieten maandag weten dat zij de oppositieleider wel hadden getest op cholinesteraseremmende stoffen, maar dat die tests negatief waren.

Navalny dronk mogelijk vergiftigde thee

De familieleden van Navalny wilden hem zo snel mogelijk verplaatsen naar Duitsland, omdat ze de ziekenhuizen in Rusland niet vertrouwen. Volgens zijn achterban is de oppositieleider ziek geworden omdat hij op het vliegveld vergiftigde thee had gedronken.

Op zijn kleding, vingers en haar zijn onbekende stoffen gevonden, maakten Russische artsen en politie afgelopen weekend bekend. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde vervolgens dat er een industriële stof was gevonden.

Het Kremlin bekijkt of deze stof mogelijk afkomstig is van het plastic bekertje waar Navalny zijn thee uit had gedronken. De resultaten van dit onderzoek zouden maandag bekend moeten worden.

Navalny staat vooral bekend als een uitgesproken tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin. Hij heeft meerdere malen het Kremlin en hooggeplaatste Russen bekritiseerd. Vorig jaar werd hij tot dertig dagen cel veroordeeld vanwege de oproep tot een protest.