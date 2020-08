Duitse autoriteiten laten het Berlijnse ziekenhuis waar de Russische oppositieleider Alexei Navalny wordt behandeld bewaken. De maatregel is getroffen, omdat Navalny waarschijnlijk is vergiftigd in Rusland. Zolang dit niet uitgesloten kan worden, wordt hij bewaakt.

De Russische overheid heeft nog niet gereageerd op de maatregel. Vrijdag zei het Kremlin nog dat er geen aanwijzingen zijn dat Navalny vergiftigd is. Russische artsen lieten weten geen sporen van vergif te hebben gevonden in het lichaam van de politicus.

Navalny werd donderdag tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou plotseling ernstig ziek. Volgens zijn achterban is hij ziek zijn geworden door het drinken van vergiftigde thee. Op zijn kleding, vingers en haar zijn onbekende stoffen gevonden, maakten artsen en politie bekend. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde vervolgens dat er een industriële stof was gevonden.

Het Kremlin kijkt of dat deze stof mogelijk afkomstig is van het plastic bekertje waar Navalny zijn thee uit had gedronken. De resultaten van dit onderzoek zouden maandag bekend moeten worden.

Navalny kwam zaterdag aan in Berlijn

Vrijdagavond gaven de behandelende artsen toestemming om hem te verplaatsen naar Berlijn. De artsen stelden dat hij niet in levensgevaar was en meldden dat hij in een kunstmatige coma wordt gehouden. Zaterdag kwam Navalny aan in Duitsland.

Zondag werd bekend dat Navalny voor zijn vermeende vergiftiging dagenlang is gevolgd door de Russische inlichtingendiensten. Dit hebben de diensten laten weten aan een Russische krant. De inlichtingendiensten hebben naar eigen zeggen geen oorzaak van zijn ziekte waargenomen.

Navalny staat vooral bekend als een uitgesproken tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin. Hij heeft meerdere malen het Kremlin en hooggeplaatste Russen bekritiseerd. Vorig jaar werd hij tot dertig dagen cel veroordeeld vanwege de oproep tot een protest.