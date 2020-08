De Wit-Russische oppositieleden Sergei Dylevsky en Olga Kovalkova zijn maandag vastgezet. Het is nog onduidelijk waarom ze zijn opgepakt.

Dylevsky en Kovalkova werden bij de ingang van een fabriek gearresteerd. De twee zijn lid van de coördinatieraad die onlangs door de oppositie is opgericht om de overgang naar een democratisch model te coördineren.

Wit-Russische autoriteiten maakten eerder deze week bekend een strafrechtelijk onderzoek te openen naar de pogingen van de oppositie om "de macht te grijpen". Via de coördinatieraad proberen tegenstanders de macht van president Alexander Lukashenko op ongrondwettelijke wijze af te pakken, redeneert de Wit-Russische justitie.

In Wit-Rusland wordt maandag voor de veertiende dag op rij gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. De president won de presidentsverkiezingen eerder deze maand met ruim 80 procent van de stemmen, maar vrijwel niemand gaat ervan uit dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen.

Lukashenko heeft demonstraties verboden en dreigde zondag harder te zullen optreden. Het leger heeft inmiddels de beveiliging van nationale monumenten overgenomen van de politie. Alle demonstranten op en rondom deze monumenten worden door militairen verwijderd.

Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya heeft haar toevlucht gezocht in Litouwen. Daar is zondagmiddag een menselijke keten van 34 kilometer lang gevormd om de demonstranten in Wit-Rusland te steunen.