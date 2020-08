Buitenlandse toeristen blijven voorlopig niet welkom op Bali. Het Indonesische eiland was van plan om 11 september de grenzen te heropenen, maar ziet daar vanaf omdat het aantal coronabesmettingen oploopt.

Volgens Balinese gouverneur Wayan Koster wordt heropening van Bali uitgesteld omdat "de situatie in Indonesië niet wenselijk is voor internationale toeristen om het land te bezoeken, inclusief Bali." Wanneer buitenlandse toeristen weer welkom zijn, hangt volgens Koster af van hoe de situatie zich ontwikkelt.

In Indonesië zijn meer dan 155.000 coronabesmettingen gemeld en 6.759 mensen overleden die besmet waren met het virus, het hoogste dodental in Zuidoost-Azië. Op Bali raakten 4.000 mensen besmet en overleden 49 besmette personen.

Toerisme is de belangrijkste inkomensbron op Bali en het sluiten van de grenzen is een mokerslag voor de economie van het eiland. De bezettingsgraad van sterrenhotels daalde in mei naar slechts 2 procent.

Binnenlands toerisme is vanaf 31 juli weer toegestaan. Het eiland trekt sindsdien ongeveer ongeveer 2.500 binnenlandse toeristen.