De verloren Champions League-finale van Paris Saint-Germain zondagavond heeft in de eigen thuisstad Parijs geleid tot een onrustige nacht. Volgens Franse media zijn 148 personen aangehouden en meer dan vierhonderd boetes uitgeschreven voor het negeren van plaatselijke mondkapjesplichten.

In diverse straten werden auto's in brand gestoken en winkels vernield. Het gebied rondom de Champs-Élysées werd met behulp van traangas door de politie ontruimd, nadat grote groepen voetbalsupporters zich er hadden verzameld.

Daarnaast werden talloze boetes uitgeschreven voor cafégangers die in een voetbalcafé aan de Champs-Élysées geen afstand hielden tot elkaar en geen mondkapje droegen. In meer dan honderd regio's van Parijs is het dragen van een mondmasker verplicht.

Het kwam in diverse districten van Parijs tot confrontaties tussen relschoppers en de Franse politie. Enkele tientallen personen werden opgepakt nadat zij agenten hadden bekogeld, terwijl het gros van de arrestaties werd verricht vanwege vandalisme en brandstichting.

Paris Saint-Germain verloor de Champions League-finale met 0-1 van de Duitse landskampioen Bayern München. Het was de eerste keer dat de Franse club in de eindstrijd van het prestigieuze toernooi stond en de eerste keer sinds het seizoen 1992/1993 dat een Franse ploeg kans maakte om de beker mee naar huis te nemen. Destijds won Olympique Marseille.