In bijna heel Syrië is maandagochtend de stroom uitgevallen na een explosie bij een van de belangrijkste gasleidingen van het land. Volgens de Syrische minister van Petroleum en Minerale Hulpbronnen Ali Ghanem wijzen de eerste indicaties op een terroristische daad.

Dat zou Ghanem tegen het plaatselijke televisiemedium Ikhbariya hebben gezegd. Volgens staatsmedium SANA worden de elektriciteitsvoorzieningen in een aantal delen van het land opnieuw opgestart.

De explosie vond plaats tussen de steden Ad Dumayr en Adra, in de buurt van Damascus. Door de explosie daalde de druk bij de Deir Ali-energiecentrale en vervolgens ook bij de andere energiestations in het land.

Uitvallen van het stroomnetwerk komen wel vaker voor in het land, dat gebukt gaat onder een burgeroorlog. Een landelijke uitval van het stroomnetwerk is wel zeldzaam. In 2016 trof een stroomstoring ook het gehele land. Dat werd toen veroorzaakt door rebellerende groeperingen.