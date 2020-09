De schutter die op 15 maart 2019 een bloedbad aanrichtte in het Nieuw-Zeelandse Christchurch heeft jarenlang gewerkt aan voorbereidingen op de aanslag om deze zo dodelijk mogelijk te maken. Dat stelt de openbaar aanklager maandag aan de start van het proces tegen de 29-jarige rechts-extremist.

De man begon in 2017 met het verzamelen van wapens en het oefenen met deze wapens op de schietbaan. Enkele van deze wapens paste hij aan zodat hij sneller kon schieten, schrijft de New Zealand Herald op basis van een gedetailleerde analyse die tijdens de eerste zittingsdag werd behandeld.

Daarnaast zou hij veel informatie hebben verzameld over de moskeeën die hij als doelwit had. Zo vloog hij in januari 2019 met een drone over de Masjid Al Noor-moskee, om zo inzicht te krijgen in alle in- en uitgangen van het gebouw en vond hij online de plattegronden van de gebouwen waarin hij enige tijd later het vuur opende.

Na de schietpartijen in de Masjid Al Noor-moskee en de Linwood Masjid-moskee wilde de verdachte beide moskeeën in brand zetten. Ook was hij van plan een derde moskee in Linwood, de Ashburton-moskee, aan te vallen, bleek maandag tijdens de zitting. Voordat de rechts-extremist deze plannen ten uitvoer kon brengen, werd hij opgepakt door de Nieuw-Zeelandse politie.

"Zijn doel was om angst te creëren onder de mensen die hij zag als indringers, waaronder de moslimpopulatie en immigranten in het algemeen", aldus openbaar aanklager Barnaby Hawes.

Schutter gaat mogelijk levenslang de cel in

De verdachte hangt een levenslange gevangenisstraf zonder kans op voorwaardelijke vrijlating boven het hoofd. Tijdens de eerste zittingsdag toonde hij weinig emotie, schrijft Reuters.

De aanslag op 15 maart 2019 wordt gezien als het bloedigste incident in de recente historie van het land. De schutter opende op de desbetreffende dag het vuur in de Masjid Al Noor-moskee en de Linwood Masjid-moskee. Bij de aanslag, die de dader live op internet uitzond, kwamen 51 gelovigen om het leven.

De verdachte bekende eind maart dit jaar, een jaar na de aanslag, schuldig te zijn aan het ombrengen van de religieuzen. Ook zegt de Australiër schuldig te zijn aan veertig pogingen tot moord en het plegen van een terroristisch misdrijf. Tot die tijd ontkende de man schuldig te zijn aan het bloedbad, hoewel hij op heterdaad werd betrapt.

De schutter krijgt zijn straf naar alle waarschijnlijkheid donderdagochtend (lokale tijd) te horen. Tijdens het vier dagen durende proces krijgen onder meer nabestaanden van de slachtoffers en overlevenden de kans om te spreken.