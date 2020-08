Ongeveer 35.000 Litouwers hebben zondagmiddag een menselijke keten van 34 kilometer lang gevormd om steun te betuigen aan de demonstranten in Wit-Rusland en oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya, die toevlucht heeft gezocht in het land.

De keten werd gevormd vanuit het centrum van de hoofdstad Vilnius tot de Wit-Russische grens.

"Ik ben er trots op dat mijn land naar hier is gekomen om Wit-Rusland te steunen", aldus de Litouwse president Gitanas Nauseda tijdens een toespraak bij de grens. "We zijn niet onverschillig en we zullen nooit onverschillig zijn."

Het vormen van de menselijke markering was ook een eerbetoon aan eenzelfde soort protest, precies 31 jaar geleden. Toen vormden twee miljoen mensen in Estland, Letland en Litouwen een menselijk keten als protest tegen de regering van de voormalige Sovjet-Unie.

71 Litouwen steunt Wit-Rusland met lange menselijke keten

Wit-Russische regering dreigt met hard optreden

In Wit-Rusland zijn zondag voor de dertiende dag op rij mensen massaal de straat op gegaan om te demonstreren tegen de frauduleuze verkiezingsuitslag van president Alexander Lukashenko.

De Wit-Russische overheid heeft gezegd hard op te zullen treden tegen verboden demonstraties in het land. Het leger heeft de beveiliging van de nationale monumenten overgenomen van de politie en alle demonstranten op en rondom deze monumenten zullen door militairen worden verwijderd.

De dreigementen zijn opnieuw pogingen van Lukashenko om de controle over zijn land terug te krijgen. De president won eerder deze maand met ruim 80 procent van de stemmen de presidentsverkiezingen, maar vrijwel niemand gaat ervan uit dat die verkiezing eerlijk verliep.

Aanpassing: In een eerdere versie van dit artikel werd gesteld dat de menselijke keten bestond uit 350.000 Litouwers. Dit is aangepast: het gaat om 35.000 demonstranten.