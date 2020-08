Italië was het eerste Europese land waar het coronavirus hard toesloeg, met een landelijke lockdown en inmiddels meer dan 35.000 doden tot gevolg. Hoe gaat het nu met de coronabesmettingen en -maatregelen in het land?

Net als in de rest van Europa liep ook in Italië het aantal besmettingen afgelopen maand weer op, met zaterdag voor het eerst sinds mei meer dan duizend gemelde besmettingen op één dag. Dat is meer dan in juni en juli, maar minder dan het aantal dagelijkse besmettingen in buurlanden Spanje (3.650) en Frankrijk (3.602).

Evenals in Nederland stijgt het dodental als gevolg van het coronavirus niet even hard als het aantal besmettingen. Vrijdag werden er negen overledenen gemeld, zaterdag drie. Ter vergelijking: bij hetzelfde aantal besmettingen in mei werden er dagelijks honderden doden gemeld.

De Italiaanse regering overweegt ondanks het verhoogde aantal besmettingen geen nieuwe landelijke lockdown. In de zondageditie van de krant La Stampa zegt de Italiaanse minister van Volksgezondheid dat de huidige situatie niet te vergelijken is met die in februari en maart, toen er nog weinig bekend was over het virus en het lastig was om besmette personen op te sporen en te isoleren.

171 Zo ziet kamperen in Frankrijk en Italië er deze zomer uit

Regionale lockdown niet uitgesloten

Een regionale lockdown wordt echter niet uitgesloten in gebieden waar veel besmettingen zijn. In Rome, Lombardije en rond Venetië zijn de meeste bevestigde besmettingen. Deze zijn veelal opgelopen op vakantie, in andere delen van Italië of in het buitenland.

Als tegenmaatregel zijn daarom vorige week nachtclubs en discotheken gesloten en moeten mensen na 18.00 uur op drukke plekken in de buitenlucht een mondkapje dragen. Ook is het nog steeds verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes en in het openbaar vervoer.

Sinds 3 juni gelden er geen in- en uitreisbeperkingen vanuit Nederland en Italië en andersom, maar er gelden wel regels voor sommige regio's. Zo moet je je in Sardinië twee dagen voor aankomst als toerist laten registeren. In Puglia word je als reiziger bij aankomst gevraagd een formulier in te vullen.