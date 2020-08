De Wit-Russische overheid zegt zondag hard op te zullen treden tegen verboden demonstraties in het land. Toch zijn veel Wit-Russen voor de dertiende dag op rij de straat opgegaan om te demonstreren tegen de frauduleuze verkiezingsuitslag van president Alexander Lukashenko.

In hoofdstad Minsk zijn tienduizenden mensen op straat, in Grodno demonstreren ook enkele duizenden mensen.

De Wit-Russische minister van Defensie meldde dat het leger de beveiliging van monumenten overneemt van de politie. Alle demonstranten op en rondom deze monumenten zullen door militairen worden verwijderd. Dat zou ook betekenen dat demonstraties op het Onafhankelijkheidsplein in hoofdstad Minsk in feite verboden worden. Mogelijk zal er dan nog harder worden opgetreden dan eerder door de oproerpolitie gedaan was.

Zondag maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend nog eens 26 mensen te hebben opgepakt voor deelname aan verboden demonstraties in het land. Daarnaast verzocht het ministerie mensen door middel van radiospotjes op de staatszenders niet mee te doen aan de illegale demonstraties.

Lokale media melden dat de politie massaal is uitgerukt om eventuele protesten snel te kunnen indammen. Op beelden is te zien hoe de autoriteiten zich aan het voorbereiden zijn.

Op beelden van de BBC is te zien dat het al rond 13.30 uur (Nederlandse tijd) druk aan het worden is in het centrum van Minsk. De dreigementen van de regeringen weerhouden deze demonstranten vooralsnog niet. Eerder trad de oproerpolitie hard op tegen de betogers en werden duizenden mensen opgepakt.

Lukashenko hoopt controle terug te krijgen

De dreigementen zijn opnieuw pogingen van Lukashenko om de controle over zijn land terug te krijgen. De president won eerder deze maand met ruim 80 procent van de stemmen de presidentsverkiezingen, maar vrijwel niemand gaat ervan uit dat die verkiezing eerlijk verliep. Sinds de betwiste verkiezingsuitslag gaan dagelijks duizenden mensen de straat op, ook zijn er stakingen bij staatsbedrijven.

Lukashenko maakte zaterdag bekend het leger te hebben geïnstrueerd om voorbereid te zijn om Wit-Rusland te beschermen. Volgens de 65-jarige president zijn de demonstraties en stakingen een poging van buitenaf om het land te destabiliseren. De NAVO-troepen, die gestationeerd zijn in de buurt van de Wit-Russische grens, zijn volgens hem een teken dat het land wordt bedreigd.

Solidariteitsmars in Litouwen

De grootste tegenstander van Lukashenko bij de verkiezingen, Svetlana Tikhanovskaya, vluchtte na de presidentsverkiezing naar Litouwen uit angst voor repercussies.

In dat land wordt zondagmiddag een solidariteitsmars gehouden. Vanuit hoofdstad Vilnius willen deelnemers een menselijke keten gaan vormen naar de Wit-Russische grens, ruim 30 kilometer verderop.

Er wordt verwacht dat zo'n 50.000 mensen gaan meedoen, onder wie mogelijk de Litouwse president Gitanas Nauseda.