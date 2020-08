De Russische oppositieleider Alexei Navalny werd voor zijn vergiftiging dagenlang gevolgd door de Russische inlichtingendiensten. Dat blijkt uit een gedetailleerd verslag van Russische krant Moskovsky Komsomolets op basis van bronnen binnen de inlichtingendienst.

Navalny en zijn delegatie zijn dagenlang gevolgd door Russische agenten in burger die hem nauwlettend in de gaten hielden. De krant kon daardoor onder meer melden wat de oppositieleider in de dagen voor zijn vergiftiging had gegeten, gedronken en in welke hotelkamer hij sliep.

Het werd al langer vermoed dat de inlichtingendiensten Navalny zouden schaduwen, maar dat de inlichtingendienst dit nu zelf bevestigt aan de krant is opvallend.

De inlichtingendiensten zouden niets hebben gezien waardoor Navalny ziek zou zijn geworden en beweren dat de vergiftiging heeft plaatsgevonden op de luchthaven in Tomsk of in het vliegtuig.

Navalny verplaatst naar Duitsland

Vrijdagavond gaven de behandelende artsen van Navalny groen licht voor een verplaatsing van de oppositieleider naar Duitsland. De toestand van Navalny, die donderdag plotseling ernstig ziek werd tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou, was volgens de artsen stabiel en hij zou niet meer in levensgevaar verkeren.

Volgens de achterban van Navalny zou hij ziek zijn geworden na het drinken van een kopje vergiftigde thee. Op zijn kleding, vingers en haar werden onbekende stoffen aangetroffen, maakten artsen en politie bekend. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde vervolgens dat er een industriële stof was gevonden.

Het Kremlin onderzoekt het scenario dat de stof, die in de chemische industrie gebruikt wordt, op Navalny terecht is gekomen via het plastic bekertje waaruit hij de thee dronk. Maandag worden de resultaten van dat onderzoek bekendgemaakt.