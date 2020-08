De inzittenden van het ramptoestel van Ukraine International Airlines, dat in januari per abuis door Iran uit de lucht werd geschoten, leefden nog zo'n negentien seconden vanaf het moment dat de eerste raket het toestel raakte. Dat maakte het hoofd van de Iraanse luchtvaartautoriteit zondag bekend.

De Boeing 737 van de Oekraïense luchtvaartmaatschappij werd op 8 januari door de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) uit de lucht geschoten. Dat gebeurde enkele uren na een vergeldingsactie tegen Amerikaanse strijdkrachten door Iran. De fout was ontstaan door een verkeerde afstelling van het radarsysteem.

"Negentien seconden nadat de eerste raket het toestel raakte, waren de stemmen van de piloten nog te horen. Dat toont aan dat de passagiers nog in leven waren. Na 25 seconden raakte de tweede raket het vliegtuig", zei Touraj Dehghani-Zanganeh tegen staatsmedia.

Alle 176 inzittenden, onder wie negen bemanningsleden, kwamen om het leven bij de actie. De meeste doden kwamen uit Iran (82) en Canada (63). Ook waren er slachtoffers uit Oekraïne, Zweden, Afghanistan, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Zwarte dozen worden geanalyseerd

De zwarte dozen van het vliegtuig konden worden gered en werden op 20 juli overhandigd aan Frankrijk, waar de dozen worden uitgelezen.

Iran is momenteel in gesprek met de betrokken landen over het onderzoek naar de ramp. Het hoofd van de Iraanse luchtvaartautoriteit heeft hen gevraagd weg te blijven van politieke analyses naar aanleiding van de informatie uit de zwarte dozen. Eerder liet Iran al weten dat er "een verschrikkelijke fout" was gemaakt.

Iran en de verschillende landen praten momenteel over een compensatie voor de nabestaanden.