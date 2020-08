Ten minste dertien personen zijn zaterdagavond (lokale tijd) om het leven gekomen door verdrukking tijdens een illegaal feest in de Peruaanse hoofdstad Lima. Zes personen, onder wie drie agenten, raakten gewond. Media in het land melden dat er mogelijk paniek uitbrak onder de bezoekers toen de politie een inval deed.

Onder de doden is ook de eigenaar van de club, bevestigt het Peruaanse ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring. De inval was eerder al bevestigd door de Peruaanse politie aan het Peruaanse RPP.

Het organiseren van feesten in Peru is verboden vanwege de corona-uitbraak. Dat weerhield zo'n 120 mensen niet om toch af te komen op het feest in het district Los Olivos in het noordelijke deel van de hoofdstad.

Na klachten van omwonenden besloot de nationale politie rond 21.00 uur het feest te beëindigen met een inval. Er zouden zo'n twintig agenten betrokken zijn geweest bij de actie.

De politie heeft 23 mensen opgepakt.