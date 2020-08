De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag de natuurbranden die woeden in Californië uitgeroepen tot 'grote ramp'. Dat betekent dat de Amerikaanse overheid het gebied te hulp gaat schieten door onder meer geld beschikbaar te stellen voor tijdelijke opvang van getroffen inwoners, reparaties aan huizen en getroffen bedrijven.

Door de grote natuurbranden zijn inmiddels zes mensen overleden, bijna zevenhonderd gebouwen verloren gegaan en meer dan 400 duizend hectare in vlammen opgegaan. Rond de veertienduizend brandweerlieden proberen de branden te blussen.

De branden braken afgelopen week uit door een combinatie van hitte, droogte en hevige onweersbuien in het gebied. Aan het begin van het bosbrandseizoen vonden de zwaarste onweersbuien in bijna twintig jaar plaats: er werden zo'n twaalfduizend bliksemschichten in het gebied geteld.

Meer dan 175.000 mensen in het gebied zijn opgeroepen hun woning te verlaten. "Wij zijn absoluut niet naïef en beseffen hoe ernstig de situatie is. Het is essentieel dat mensen het bevel tot evacuatie opvolgen en serieus nemen", zei de gouverneur van Californië Gavin Newsom vrijdag tijdens een persmoment. Dinsdag riep hij de noodtoestand al uit in Californië.