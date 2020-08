Duizenden demonstranten zijn zaterdag opnieuw de straat opgegaan in Jeruzalem om te protesteren tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De politie heeft minstens zeven aanhoudingen verricht.

De menigte verzamelde zich voor de ambtswoning van Netanyahu in Jeruzalem. Er werd onder meer geroepen dat de premier moet aftreden.

Gedurende de zomer vonden meerdere soortgelijke protesten tegen Netanyahu plaats. De demonstranten uitten hun onvrede over Netanyahu, tegen wie drie corruptieprocessen lopen. Hij wordt verdacht van het aannemen van dure giften van bevriende miljonairs en het verlenen van gunstige regelgeving aan mediatycoons, in ruil voor positieve berichtgeving. Het proces tegen de premier gaat in januari van start.

Daarnaast is de menigte ontevreden over de aanpak van de Israëlische regering met betrekking tot het coronavirus. Vrijdag passeerde het land de 100.000 bevestigde besmettingen en meer dan achthonderd doden als gevolg van het virus. Het land verkeert in diepe recessie en heeft werkloosheidcijfers boven de 20 procent.

Netanyahu heeft zich uitgesproken tegen de demonstraties. Volgens de premier maken de demonstranten zich schuldig aan "het vertrappen van de democratie" in het land en zouden de media in het land de demonstranten hierin aanmoedigen. In Israël zou het beter zijn gesteld met de economie dan in andere ontwikkelde landen waar het coronavirus heeft toegeslagen, beweerde Netanyahu.