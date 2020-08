In het Franse dorp Oradour-sur-Glane, waar de nazi's in 1944 de 642 inwoners vermoorden, is het herdenkingscentrum beklad met graffiti. Op de gevel is het woord 'martelaar' doorgestreept en vervangen voor 'leugenaar'. Ook is er een naam van een Holocaustontkenner naast gespoten.

De teksten werden in de ochtend ontdekt toen het centrum openging. Er hangt nu een blauw zeil overheen.

"Niets kan de herinnering aan onze 642 slachtoffers van Oradour-sur-Glane uitwissen", zei president Emmanuel Macron in een reactie op Twitter. Ook heeft hij beloofd er alles aan te zullen doen om de dader te pakken. Er is een officieel onderzoek gestart.

Oradour, ten noordwesten van Limoges, werd in 1944 geheel door de SS verwoest. De ruïnes zijn als monument bewaard gebleven. Het was een van de beruchtste Duitse oorlogsmisdaden in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het herinneringscentrum opende in 1996 de deuren en wordt elk jaar door zo'n 300.000 mensen bezocht.